Lewandowski odsunięty od wyjściowego składu. Ujawniono powód. "Siedem tygodni"

Robert Lewandowski podbój amerykańskiej MLS rozpoczyna od mocno stonowanej uwertury. Zaliczył do tej pory dwa występy, oba bez błysku. O bramkach na razie nie ma mowy. Czekamy na pierwszy celny strzał.

Polak znalazł się w wyjściowej jedenastce Chicago Fire na mecz z Interem Miami (2:3) przed czterema dniami. W debiucie zaliczył 63 minut. Na niedzielną potyczkę z New York City FC (1:3) nie wyszedł już od pierwszej minuty. Pojawił się na murawie zaraz po przerwie.

Lewandowski dostał czas na zbudowanie formy. Berhalter nie oczekuje od niego dominacji już teraz

- Tak naprawdę chodzi o to, żeby wszystko poukładać - tłumaczył na pomeczowej konferencji prasowej trener Gregg Berhalter. - Chcemy znaleźć układ, w którym Robert ma największy wpływ na grę, zobaczyć jak możemy być solidni w defensywie z nim w składzie i jak będziemy pressować. Celowo nie wystawiliśmy go w pierwszej połowie dzisiejszego meczu, ponieważ chcieliśmy ograniczyć liczbę minut, które rozegra, po tych 60 minutach w środę. Kontrolujemy jego czas gry, adaptujemy się do nowej sytuacji.

Podkreślił też po raz kolejny, że Lewandowski to zawodnik wysokiej klasy. To właśnie Berhalter gorliwie zabiegał, by mieć polskiego snajpera w drużynie. Gdyby nie ta determinacja, 38-letni bez mała napastnik nowy rozdział kariery otworzyłby być może w innej lidze.

- Uważam, że wraz z budowaniem chemii między zawodnikami, gdy zaczną lepiej rozumieć swoje ruchy, wiedzieć, gdzie się znajdują, jakie przestrzenie zajmować i gdzie możemy dogrywać piłkę do Roberta, wszystko zacznie się układać - prognozuje Berhalter. - To bardzo wczesna faza. Mamy wobec Roberta wysokie oczekiwania - tak samo, jak wy, jak wszyscy. Potrzebujemy jednak trochę cierpliwości i zrozumienia, na jakim etapie obecnie on się znajduje.

- Nie grał przez siedem tygodni i teraz stopniowo wraca do formy. Wszyscy mocno wierzymy, że osiągnie swój poziom - zakończył amerykański szkoleniowiec.

Kolejnego występu Lewandowskiego kibice doczekają się zapewne w najbliższy weekend. Drużyna Polaka zmierzy się tym razem z Charlotte FC. Spotkanie zostanie rozegrane 2 sierpnia, początek o godz. 2:30 czasu polskiego (noc z soboty na niedzielę).

Robert Lewandowski Kamil Krzaczyński AFP

Robert Lewandowski Jared Lennon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Gregg Berhalter Leonardo Fernandez AFP





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