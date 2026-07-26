Lewandowski odsunięty od wyjściowego składu. Ujawniono powód. "Siedem tygodni"
Robert Lewandowski rozegrał w MLS 108 minut w barwach Chicago Fire, ale ani przez moment nie przypominał goleadora z Bundesligi czy La Liga. Dwa występy, zero celnych strzałów. Trener Gregg Berhalter podchodzi do tego ze stoickim spokojem. Wierzy, że Polak szybko dojdzie do dyspozycji, która pozwoli mu seryjnie zdobywać bramki w amerykańskiej elicie. Minionej nocy RL9 musiał jednak pogodzić się z rolą rezerwowego. Szkoleniowiec "Strażaków" tłumaczy, co leżało u podstaw takiej decyzji.
Robert Lewandowski podbój amerykańskiej MLS rozpoczyna od mocno stonowanej uwertury. Zaliczył do tej pory dwa występy, oba bez błysku. O bramkach na razie nie ma mowy. Czekamy na pierwszy celny strzał.
Polak znalazł się w wyjściowej jedenastce Chicago Fire na mecz z Interem Miami (2:3) przed czterema dniami. W debiucie zaliczył 63 minut. Na niedzielną potyczkę z New York City FC (1:3) nie wyszedł już od pierwszej minuty. Pojawił się na murawie zaraz po przerwie.
Lewandowski dostał czas na zbudowanie formy. Berhalter nie oczekuje od niego dominacji już teraz
- Tak naprawdę chodzi o to, żeby wszystko poukładać - tłumaczył na pomeczowej konferencji prasowej trener Gregg Berhalter. - Chcemy znaleźć układ, w którym Robert ma największy wpływ na grę, zobaczyć jak możemy być solidni w defensywie z nim w składzie i jak będziemy pressować. Celowo nie wystawiliśmy go w pierwszej połowie dzisiejszego meczu, ponieważ chcieliśmy ograniczyć liczbę minut, które rozegra, po tych 60 minutach w środę. Kontrolujemy jego czas gry, adaptujemy się do nowej sytuacji.
Podkreślił też po raz kolejny, że Lewandowski to zawodnik wysokiej klasy. To właśnie Berhalter gorliwie zabiegał, by mieć polskiego snajpera w drużynie. Gdyby nie ta determinacja, 38-letni bez mała napastnik nowy rozdział kariery otworzyłby być może w innej lidze.
- Uważam, że wraz z budowaniem chemii między zawodnikami, gdy zaczną lepiej rozumieć swoje ruchy, wiedzieć, gdzie się znajdują, jakie przestrzenie zajmować i gdzie możemy dogrywać piłkę do Roberta, wszystko zacznie się układać - prognozuje Berhalter. - To bardzo wczesna faza. Mamy wobec Roberta wysokie oczekiwania - tak samo, jak wy, jak wszyscy. Potrzebujemy jednak trochę cierpliwości i zrozumienia, na jakim etapie obecnie on się znajduje.
- Nie grał przez siedem tygodni i teraz stopniowo wraca do formy. Wszyscy mocno wierzymy, że osiągnie swój poziom - zakończył amerykański szkoleniowiec.
Kolejnego występu Lewandowskiego kibice doczekają się zapewne w najbliższy weekend. Drużyna Polaka zmierzy się tym razem z Charlotte FC. Spotkanie zostanie rozegrane 2 sierpnia, początek o godz. 2:30 czasu polskiego (noc z soboty na niedzielę).