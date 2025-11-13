Lewandowski odsunięty na dobre. Tym razem decydował Marciniak. Nie zawahał się

Od mundialu w Katarze za chwilę miną trzy lata, ale Szymon Marciniak nadal utrzymuje status celebryty. Wszędzie mile widziany, wszędzie chętnie zagadywany. Tematyka? Nie tylko stricte piłkarska.

Tym razem arbiter z Płocka został zapytany o trzech najlepszych polskich sportowców. Niekoniecznie wciąż aktywnych. Nie potrzebował wiele czasu do namysłu.

Marciniak zbudował błyskawiczny ranking. Świątek dopiero trzecia, Lewandowskiego nie ma w ogóle

Adam Małysz, Anita Włodarczyk, Iga Świątek - tak wygląda autorskie TOP3 Marciniaka. Przedstawiony ranking opublikowano na tiktokowym profilu "Aktywna szkoła".

Małysz zakończył sportową karierę w 2011 roku. Włodarczyk przed trzema miesiącami obchodziła 40. urodziny, ale nadal rzuca młotem. Jest namawiana na kolejny olimpijski występ, w Los Angeles 2028.

Świątek to obecnie najpopularniejsza polska sportsmenka. I najwyżej notowana w światowej hierarchii tenisistek. W tej chwili jest wiceliderką rankingu WTA. Toczy mozolną batalię o powrót na szczyt.

Kiedy Marciniaka zapytano o pominiętego Lewandowskiego, tylko się wymownie uśmiechnął. Kapitan drużyny narodowej najwyraźniej nie zasłużył na miejsce na podium. A ceniony arbiter nie zamierzał się ze swego wyboru tłumaczyć.

"Lewy" przebywa obecnie na zgrupowaniu kadry przed finiszem grupowej fazy eliminacji MŚ 2026. W piątkowy wieczór "Biało-Czerwoni" zagrają na PGE Narodowym z Holandią (20:45). Trzy dni później czeka ich wyjazdowa konfrontacja z Maltą.

