Lewandowski odsunięty na dobre. Tym razem decydował Marciniak. Nie zawahał się
Szymon Marciniak usłyszał pytanie, które niejednemu ekspertowi nastręczyłoby nie lada trudności. Arbiter odpowiedział jedna bez chwili zawahania. Najlepsi polscy sportowcy? Proszę bardzo. Wskazał skoczka narciarskiego, lekkoatletkę i tenisistkę. Kiedy zwrócono uwagę, że w tym tercecie brakuje Roberta Lewandowskiego, popularny rozjemca zareagował bardzo zagadkowo. Bez słów.
Od mundialu w Katarze za chwilę miną trzy lata, ale Szymon Marciniak nadal utrzymuje status celebryty. Wszędzie mile widziany, wszędzie chętnie zagadywany. Tematyka? Nie tylko stricte piłkarska.
Tym razem arbiter z Płocka został zapytany o trzech najlepszych polskich sportowców. Niekoniecznie wciąż aktywnych. Nie potrzebował wiele czasu do namysłu.
Marciniak zbudował błyskawiczny ranking. Świątek dopiero trzecia, Lewandowskiego nie ma w ogóle
Adam Małysz, Anita Włodarczyk, Iga Świątek - tak wygląda autorskie TOP3 Marciniaka. Przedstawiony ranking opublikowano na tiktokowym profilu "Aktywna szkoła".
Małysz zakończył sportową karierę w 2011 roku. Włodarczyk przed trzema miesiącami obchodziła 40. urodziny, ale nadal rzuca młotem. Jest namawiana na kolejny olimpijski występ, w Los Angeles 2028.
Świątek to obecnie najpopularniejsza polska sportsmenka. I najwyżej notowana w światowej hierarchii tenisistek. W tej chwili jest wiceliderką rankingu WTA. Toczy mozolną batalię o powrót na szczyt.
Kiedy Marciniaka zapytano o pominiętego Lewandowskiego, tylko się wymownie uśmiechnął. Kapitan drużyny narodowej najwyraźniej nie zasłużył na miejsce na podium. A ceniony arbiter nie zamierzał się ze swego wyboru tłumaczyć.
"Lewy" przebywa obecnie na zgrupowaniu kadry przed finiszem grupowej fazy eliminacji MŚ 2026. W piątkowy wieczór "Biało-Czerwoni" zagrają na PGE Narodowym z Holandią (20:45). Trzy dni później czeka ich wyjazdowa konfrontacja z Maltą.