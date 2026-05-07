Gdy dwa miesiące temu reprezentacja Polski przegrała finał baraży ze Szwecją (2:3) pojawiły się pierwsze wątpliwości, czy Robert Lewandowski - skoro Biało-Czerwoni - nie pojadą ma mundial, będzie chciał kontynuować karierę reprezentacyjną.

Wydaje się jednak, że 37-letni napastnik nadal czuje w sobie motywację, by grać w koszulce z orzełkiem na piersi. Niedawno, podczas charytatywnej akcji Łatwoganga, piłkarz zasugerował, że będzie na czerwcowym zgrupowaniu kadry, gdy podopieczni Jana Urbana zagrają towarzyski mecz z Nigerią.

Nawet jeśli "Lewy" rzeczywiście dostanie powołanie, nie zmienia to faktu, że coraz bardziej zbliża się moment, gdy wybitny napastnik zakończy reprezentacyjną karierę. Wówczas kadra będzie potrzebowała nowego lidera na "dziewiątce", a w polskiej opinii publicznej już od dłuższego czasu trwa dyskusja, kto mógłby się nim stać.

W ostatnim programie "Prawda Futbolu" u Romana Kołtonia, dziennikarz i Zbigniew Boniek zaczęli rozmawiać o 20-letnim Danielu Mikołajewskim, który swój talent rozwija we Włoszech, w młodzieżowej drużynie Parmy. Jego potencjał dostrzegł już Jerzy Brzęczek i powołał młodego napastnika na marcowe mecze kadry U-21.

Też mówią na niego "Zibi". Boniek pod wrażeniem 20-latka z Polski

Mikołajewski wszedł do bezpośredniego zaplecza głównej reprezentacji z przytupem. W debiucie w meczu z Armenią dostał szansę z ławki i od razu strzelił gola. Potwierdził tym samym, że drzemie w nim ogromny potencjał. Pod wrażeniem umiejętności 20-latka jest także sam Zbigniew Boniek.

- Potrafi grać w piłkę. Ma zdecydowanie wszystkie składniki, aby być ciekawą dziewiątką. Czy tak się stanie? Mówimy o 20-latku - podkreślił były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w "Prawdzie Futbolu".

W tej samej rozmowie Boniek ujawnił również, że Mikołajewski ma taki sam przydomek jak były piłkarz. Okazało się, że podczas meczów kadry do lat 17 koledzy z drużyny wołali na młodego piłkarza Parmy "Zibi", bowiem ma loki i rude zabarwienie, tak samo jak przed laty Boniek.

Daniel Mikołajewski

Zbigniew Boniek

Robert Lewandowski

