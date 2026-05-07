Lewandowski o następcę nie musi się martwić. Boniek zachwycony 20-latkiem z Polski

Szymon Łożyński

Kibice muszą pomału przygotowywać się na moment, gdy Robert Lewandowski ogłosi, że nie będzie dalej grał dla reprezentacji Polski. Co wtedy? Czy będzie miał kto go zastąpić? Talentów w polskiej piłce z pewnością nie brakuje, a o jednym z nich mówił ostatnio w "Prawdzie Futbolu" Zbigniew Boniek. - Ma wszystkie składniki, aby być ciekawą dziewiątką - powiedział były prezes PZPN.

Zbigniew Boniek
Zbigniew Boniek — Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Gdy dwa miesiące temu reprezentacja Polski przegrała finał baraży ze Szwecją (2:3) pojawiły się pierwsze wątpliwości, czy Robert Lewandowski - skoro Biało-Czerwoni - nie pojadą ma mundial, będzie chciał kontynuować karierę reprezentacyjną.

Wydaje się jednak, że 37-letni napastnik nadal czuje w sobie motywację, by grać w koszulce z orzełkiem na piersi. Niedawno, podczas charytatywnej akcji Łatwoganga, piłkarz zasugerował, że będzie na czerwcowym zgrupowaniu kadry, gdy podopieczni Jana Urbana zagrają towarzyski mecz z Nigerią.

Nawet jeśli "Lewy" rzeczywiście dostanie powołanie, nie zmienia to faktu, że coraz bardziej zbliża się moment, gdy wybitny napastnik zakończy reprezentacyjną karierę. Wówczas kadra będzie potrzebowała nowego lidera na "dziewiątce", a w polskiej opinii publicznej już od dłuższego czasu trwa dyskusja, kto mógłby się nim stać.

W ostatnim programie "Prawda Futbolu" u Romana Kołtonia, dziennikarz i Zbigniew Boniek zaczęli rozmawiać o 20-letnim Danielu Mikołajewskim, który swój talent rozwija we Włoszech, w młodzieżowej drużynie Parmy. Jego potencjał dostrzegł już Jerzy Brzęczek i powołał młodego napastnika na marcowe mecze kadry U-21.

Też mówią na niego "Zibi". Boniek pod wrażeniem 20-latka z Polski

Mikołajewski wszedł do bezpośredniego zaplecza głównej reprezentacji z przytupem. W debiucie w meczu z Armenią dostał szansę z ławki i od razu strzelił gola. Potwierdził tym samym, że drzemie w nim ogromny potencjał. Pod wrażeniem umiejętności 20-latka jest także sam Zbigniew Boniek.

- Potrafi grać w piłkę. Ma zdecydowanie wszystkie składniki, aby być ciekawą dziewiątką. Czy tak się stanie? Mówimy o 20-latku - podkreślił były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w "Prawdzie Futbolu".

W tej samej rozmowie Boniek ujawnił również, że Mikołajewski ma taki sam przydomek jak były piłkarz. Okazało się, że podczas meczów kadry do lat 17 koledzy z drużyny wołali na młodego piłkarza Parmy "Zibi", bowiem ma loki i rude zabarwienie, tak samo jak przed laty Boniek.

Daniel Mikołajewski
Daniel Mikołajewski — Andrea Cantini/Parma Calcio 1913/Getty Images
Zbigniew Boniek — Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Robert Lewandowski — Andrzej Iwańczuk/East News
