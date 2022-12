Lewandowski nie dostanie zabezpieczenia? Arabowie wchodzą do gry

N'Golo Kante jest jednym z najbardziej pożądanych graczy na rynku transferowym - latem skończy mu się kontrakt z Chelsea, a mistrz świata z 2018 roku nie chce go przedłużać. Siedem lat spędzonych w klubie z Londynu to dla niego wystarczający czas, zresztą ten sezon jest już bardzo pechowy. 31-letni gracz przez większość czasu leczył bowiem kontuzję - zagrał w pierwszej połowie sierpnia, później się rehabilitował, a gdy wznowił treningi, uraz się odnowił. Właśnie dlatego nie pojechał z "Trójkolorowymi" na mundial do Kataru.