Real Madryt vs FC Barcelona, to rywalizacja, która trwa już ponad 100 lat. Według historyków piłkarskich pierwszy pojedynek między tymi rywalami odbył się 2 maju 1902 roku, gdy w rozgrywkach "Copa de la Coronacion" Barcelona pokonała swoich rywali 3:1. Obecnie w tej historycznej rywalizacji delikatną przewagę mają "Los Blancos". Na 256 rozegranych oficjalnych pojedynków to zespół z Madrytu 105 razy schodził z boiska, jako zwycięzca, 51 razy mecz kończył się remisem, a 100 victorii na swoim koncie ma Barca.

Obecna sytuacja w La Liga jest jednak nieco inna. "Duma Katalonii" na kilkanaście godzin przed rozegraniem El Clasico zajmuje bowiem drugie miejsce w tabeli La Liga. Do liderującego Realu Madryt strata jest większa, bo na zaledwie siedem kolejek przed końcem "Królewscy" mają aż osiem punktów przewagi i pewnie nikt w stolicy Hiszpanii nie wyobraża sobie, aby nie odzyskać tytułu mistrzów La Liga. Potencjalna wygrana Barcelony może jednak sprawić, że będziemy mieli jeszcze emocje w walce o ten puchar.

Hiszpanie są zgodni. Lewandowski musi pomóc Barcelonie

Z takim też przesłaniem do tego spotkania podchodzą hiszpańskie media. "As" na okładce umieścił sześciu wielkich piłkarzy. Po stronie Realu są to: Vinicius Junior, Jude Bellingham oraz Rodrygo, a po stronie Barcy: Raphinha, Lamine Yamal oraz oczywiście Robert Lewandowski. ""Pierwsza piłka meczowa" - Klasyk zdecyduje albo na nowo otworzy La Ligę. Osiem punktów dzieli Real i Barcelonę. Mendy jest podstawową wątpliwością Ancelottiego, który odzyskuje Tchouameniego. Xavi wystawi Christensena w miejsce Pedriego" - czytamy.

Okładka "Asa" przed El Clasico

Podobne przesłanie wysyła do świata hiszpańska "Marca", która swoją okładkę opatrzyła twarzami Viniciusa Juniora i Lamine Yamala, a więc młodych gwiazd. ""Może być warte ligę" - Real i Barca badają swoje nastroje. Ancelotti: "Tort jest gotowy, brakuje wisienki". Dla rywala to piłka meczowa. Xavi: "To nasz najważniejszy mecz"" - czytamy w krótkiej analizie tego hitowego spotkania.

Katalońskie media apelują oczywiście o zjednoczenie wewnątrz Barcelony, którego ostatnio brakowało przez dwugłos w wypowiedziach po meczu z Paris Saint-Germain. Na okładce "Mundo Deportivo" znalazło się miejsce dla Yamala oraz Rodrygo. ""Kluczowy Klasyk" - Barca apeluje o zjednoczenie, by wygrać dziś na Bernabeu i uniknąć przypieczętowania tytułu przez Real. Xavi prosi o zmianę chipu po odpadnięciu z Ligi Mistrzów i planuje jedenastkę bez Pedriego, za to z Christensenem" - napisano.

Z kolei kataloński "Sport" skupia się jako jedyny na osobie Xaviego, dla którego może to być ostatnie El Clasico w roli trenera na długi czas, a Joan Laporta wciąż ma nadzieję na przekonanie Hiszpana do pozostania. ""Finał Xaviego" - trener chwali Ancelottiego przed prawdopodobnie swoim ostatnim Klasykiem. To ostatni pociąg, do którego może doczepić się Barca w walce o mistrzostwo i Xavi przedstawia to jasno: "To najważniejszy mecz""- czytamy pod fotografią zamyślonego szkoleniowca. Reklama

Hiszpańskie El Clasico już w niedzielę 21 kwietnia. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowany jest na godzinę 21:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl. Transmisję przeprowadzi Eleven Sports 1. Studio od godziny 19:00.

Lamine Yamal

Xavi / AFP