Lewandowski miał prawo do takiej decyzji. Teraz ma tylko jeden problem

Przypomnijmy sobie lipiec 2022 r. Robert Lewandowski podpisuje czteroletni kontrakt z FC Barceloną i piłkarski świat nie ma złudzeń, że tym samym zagwarantował sobie piękne zakończenie kariery. Już wtedy było wiadomo, że nic lepszego Polaka w piłce już nie będzie czekać, o ile w ogóle po Barcelonie będzie jeszcze coś. Dlatego kolejny kontrakt Lewandowski mógł potraktować jako bonus i chyba tak właśnie zrobił.

Mistrzostwo Polski, 10 mistrzostw Niemiec, trzy mistrzostwa Hiszpanii, dziesiątki innych klubowych pucharów. Do tego triumf w Lidze Mistrzów, kilkanaście tytułów króla strzelców i wyróżnienia dla najlepszego piłkarza Europy oraz świata. Lewandowskiemu w kolekcji brakuje tylko Złotej Piłki (był faworytem w 2020 r., ale wówczas nagrody nie przyznano). Z takim dorobkiem miał prawo uznać, że gablota jest już zapełniona i teraz czas, by to piłka zrobiła coś dla niego, a niekoniecznie on coś dla piłki.

Dlatego niemal od początku było wiadomo, że europejskie kluby nie będą w stanie skusić Polaka. AC Milan, który nie zakwalifikował się nawet do Ligi Mistrzów czy mecze przeciwko Kasimpasie i Antalyasporowi w barwach Galatasaray Stambuł nie mogły być dla Lewandowskiego propozycją rzucającą na kolana. W grze był pewnie jeszcze Bliski Wschód, do którego kusiły dziesiątki milionów euro, ale konto Lewandowskiego jest równie pełne jak jego gablota, więc i w tym przypadku pieniądze nie musiały być czynnikiem decydującym.

Konto Lewandowskiego jest równie pełne jak jego gablota z trofeami, więc w tym przypadku pieniądze nie musiały być czynnikiem decydującym

W tej sytuacji Chicago mogło wydawać się miejscem na błogą emeryturę, choć wcale nie muszą być to wakacje all inclusive. Władze Fire oraz kibice mają nadzieję, że Lewandowski wyciągnie drużynę z przeciętności, więc to właśnie od niego zacznie się budowanie drużyny, która ma mieć potencjał, by walczyć o najwyższe cele. Jeśli się uda, to Polak na zakończenie spełni jeszcze tzw. American Dream, znajdzie uznanie w oczach ludzi poza Starym Kontynentem i stanie się powodem do dumy dla kilkunastu milionów Polaków mieszkających w USA. Ale co jeśli misja zakończy się niepowodzeniem? Wówczas American Dream zamieni się w mało przyjemne obalanie pomnika profesjonalisty, a zachwyty nad piłkarską długowiecznością zamienią się w zarzuty o odcinanie kuponów i skoku na dolary. Presja będzie mniejsza, ale wciąż będzie.

Robert Lewandowski w USA. Co z reprezentacją Polski?

Największym minusem gry Lewandowskiego w Stanach Zjednoczonych będzie jednak strefa czasowa. Najlepszy napastnik w historii reprezentacji Polski wciąż chce kontynuować grę w kadrze, a pod tym względem wybór USA jest najgorszym z możliwych. Idealna byłaby Europa, nie najgorszy Bliski Wschód (do pokonania tysiące kilometrów, ale zmiana czasowa nieznaczna), tymczasem każdy przylot z USA do Europy na zgrupowanie kadry będzie teraz obarczony godzinami w samolocie oraz aklimatyzacją, która dla organizmu zbliżającego się do 40. roku życia może być bardzo wymagająca. A gdy ciało mówi: "dość", to żaden profesjonalizm nie jest w stanie przekonać go, że jest inaczej.

Piotr Jawor

Robert Lewandowski IMAGO/@FELIPE MONDINO East News

Robert Lewandowski po meczu z Hiszpanią Tomasz Jastrzębowski / Foto Olimpik / Newspix Newspix.pl

Robert Lewandowski AFP7 vía Europa Press East News





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