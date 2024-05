Lewandowski kluczem, Yamal bohaterem. FC Barcelona wciąż może marzyć

FC Barcelona druga! Ważne zwycięstwo z pomocą Lewandowskiego

Polak wyszedł oczywiście w pierwszym składzie swojej drużyny i miał liderować atakowi. Trudno jednak było potwierdzić takie hipotezy po pierwszej połowie, w której to Barcelona nie miała zbyt wiele okazji do atakowania. Wręcz przeciwnie, to Real zdawał się tą groźniejszą z ekip. Piłki zagrywane za plecy wysoko ostawionej linii defensywnej gospodarzy były potężną bronią w arsenale gości, ale brakowało finalizacji, lub centymetrów przy utrzymaniu linii spalonego. Jakość piłkarską pokazała Barcelona w 40 minucie, gdy najpierw doskonałym podaniem prostopadłym do Gundogana popisał się Lewandowski, Niemiec zagrał do Yamala, a młody Hiszpan wykończył ze spokojem całą akcję i to Barca schodziła do szatni prowadząc 1:0. Rola Polaka w tej akcji była absolutnie kluczowa.