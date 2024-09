Lewandowski jak duch. Skończyła się jego wybitna seria w Lidze Mistrzów

Lewandowski coraz częściej jak duch

Kapitan reprezentacji Polski zagrał po prostu słabo. Nie ma sensu się czarować. Przypominał samego siebie z dość mrocznego okresu jesieni 2023 roku, kiedy nagle zaczęła przeszkadzać mu piłka - odbijać od stopy, kolana, klatki, barków i głowy. W Hiszpanii przydarzyło mu się wówczas zaskakująco dużo nieudanych albo całkowicie bezbarwnych spotkań. Czasami można było złapać się za głowę: czy to w ogóle ten sam napastnik, który w Bayernie urósł do rangi najlepszego piłkarza na świecie?

Rok później jesteśmy już jednak mądrzejsi: 36-letni Lewandowski wciąż jest bardzo dobrym napastnikiem, ale już nie wybitnym. W piłce klubowej wygrał wszystko, co miał wygrać, ale wieku oszukać się nie da. Częściej niż kiedyś zdarzają mu się słabsze spotkania. Inna sprawa, że od miesięcy broni się twardymi liczbami. Miniony sezon gremialnie obwieszono jego najsłabszym od lat, a strzelił w nim dwadzieścia sześć goli we wszystkich rozgrywkach. Ten zaczął zaś od dubletu z Valencią, trafienia z Athletic Club, gola i asysty z Realem Valladolid, a także asysty w starciu z Gironą.

To ostatnie spotkanie było jego setnym występem dla Barcelony. Szybko obliczono, że jego sześćdziesiąt trzy zdobyte w ciągu ostatnich ponad dwóch lat bramki to więcej niż w swoich stu pierwszych meczach dla Blaugrany strzelili Leo Messi, David Villa, Ronaldinho, Thierry Henry, Neymar czy Rivaldo. Lewandowski wciąż jest istotną postacią układanki Hansiego Flicka. Nawet po pięknym golu Lamine Yamal na 1:1 z Monaco to on przemawiał do młodszych kolegów, instruując ich jak grać i co dalej robić. Przegrali.