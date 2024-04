FC Barcelona w środę prawdopodobnie rozpocznie próbę ratowania sezonu, bo niewiele wskazuje na to, aby udało się zdobyć tytuł mistrzów Hiszpanii i obronić trofeum. Strata do Realu Madryt jest duża, a meczów mało, a także jakość bezpośredniego rywala z najwyższej światowej półki. Krótszą drogą wydaje się na dziś wygranie Ligi Mistrzów , bo tam meczów jest mniej, ale i rywale lepsi, oczywiście wyłączając starcie na Santiago Bernabeu z "Królewskimi".

Mbappe straszy Barcelonę. Jasna deklaracja

Wydaje się, że wyjątkowo do tych spotkań może podejść Kylian Mbappe, gdyż dla nie może to być ostatni dwumecz w Lidze Mistrzów w barwach Paris Saint-Germain. Wszystko bowiem wskazuje na to, że po zakończeniu obecnego sezonu Francuz opuści klub i przeniesie się do Realu Madryt. Na jego koncie w tych rozgrywkach nie ma żadnych imponujących osiągnięć drużynowych, bo ledwie raz zagrał w Lidze Mistrzów w finale, co patrząc na kaliber zawodnika, musi być pewną anomalią.