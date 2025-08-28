Lewandowski i Barcelona poznali drogę do tytułu. Los był dla nich łaskawy

Poprzedni sezon rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA był wyjątkowy. Pierwszy raz w historii bowiem nie obejrzeliśmy klasycznej fazy grupowej, jak to miało miejsce w ostatnich latach. Początkowo wszystko wiązało się z dużą niepewnością. Kibice i eksperci wyczekiwali, jak to wszystko przebiegnie w praktyce. Zmiany były bowiem bardzo znaczące, zwiększono liczbę meczów, a także oczywiście nagrody finansowe.

Po pierwszym sezonie Ligi Mistrzów w nowej formule próżno szukać wielu narzekań na to, co obejrzeliśmy. Wystarczy powiedzieć, że Paris Saint-Germain, które ostatecznie triumfowało w całych rozgrywkach, zapewniło sobie awans do fazy barażowej dosłownie na ostatnią chwilę. Gdyby nie wygrana ze Stuttgartem w ostatniej kolejce, PSG znalazłoby się poza Ligą Mistrzów i mistrz rozgrywek byłby inny.

Faza ligowa Ligi Mistrzów 2025/2026. Znamy rywali Barcelony

W nowym sezonie trudno wyobrazić sobie podobną historię akurat z udziałem PSG, ale z pewnością któryś z gigantów przez baraże będzie musiał przebrnąć. W środowy wieczór poznaliśmy ostatnie cztery drużyny, które zagrają w tegorocznej edycji, a niecałe dwadzieścia cztery godziny później w Monako odbyło się oficjalne losowanie tegorocznej fazy ligowej. Wzrok polskich kibiców oczywiście najczęściej zwrócony był w kierunku rywali FC Barcelona i potencjalnych strzeleckich "ofiar" Roberta Lewandowskiego. "Blaugrana" może raczej mówić o szczęściu.

W pierwszym koszyku znalazło się miejsce dla: Barcelony, Realu Madryt, PSG, Manchesteru City, Bayernu Monachium, Liverpoolu, Interu Mediolan, Chelsea oraz Borussii Dortmund.

Drugi koszyk to: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madryt, Benfica, Atalanta Bergamo, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt i Club Brugge.

Trzeci koszyk tworzyły: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiakos, Slavia Praga, Bodø/Glimt i Olympique Marsylia.

W czwartym koszyku rozlokowano: FC Kopenhaga, Monaco, Galatasaray, Union SG, Karabach Agdam, Athletic, Newcastle, Pafos i Kajrat Ałmaty.

Poniżej przedstawimy ścieżkę dla wszystkich dziewięciu drużyn z pierwszego koszyka.

FC Barcelona zagra z: Chelsea, Paris Saint-Germain, Eintrachtem Frankfurt, Club Brugge, Olympiakosem, Slavią Praga, Kopenhagą oraz Newcastle.

Real Madryt zagra z: Liverpoolem, Manchesterem City, Juventusem, Benficą, Olympique Marsylia, Olympiakosem, Monaco oraz Kajratem Ałmaty.

PSG zagra z: Bayernem Monachium, Barceloną, Atalantą Bergamo, Bayerem Leverkusen, Tottenhamem, Sportingiem CP, Newcastle oraz Athleticiem.

Manchester City zagra z: Borussią Dortmund, Realem Madryt, Bayerem Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasaray oraz Monaco.

Bayern Monachium zagra z: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenalem, Sportingiem CP, PSV, Unionem SG oraz Pafos.

Liverpool zagra z: Realem Madryt, Interem Mediolan, Atletico Madryt, Eintrachtem Frankfurt, PSV, Olympique Marsylia, Karabachem oraz Galatasaray.

Inter Mediolan zagra z: Liverpoolem, Borussią Dortmund, Arsenalem, Atletico Madryt, Slavią, Ajaxem, Kajratem Ałmaty oraz Unionem SG.

Chelsea zagra z: Bayernem Monachium, Barceloną, Benficą, Atalantą Bergamo, Ajaxem, Napoli, Pafos i Karabachem.

Borussia Dortmund zagra z: Interem Mediolan, Manchesterem City, Villarrealem, Juventusem, Bodo, Tottenhamem, Athleticiem i Kopenhagą.

Każda drużyna w fazie ligowej rozegra po osiem spotkań. Do kolejnej fazy bezpośrednio awansuje osiem najlepszych ekip z tabeli utworzonej na bazie wszystkich rozegranych meczów między zespołami. Drużyny z miejsc 9-24 zagrają w barażach o 1/8 finału, a pozostałe ekipy odpadną z rywalizacji. Pierwsza kolejka fazy ligowej odbędzie się między 16 a 18 września. Finał zaplanowano na 30. maja 2026 roku i odbędzie się w Budapeszcie.

