Wiadomość o nadchodzącym transferze Jakuba Kiwiora do londyńskiego Arsenalu była zaskoczeniem dla wielu. Zobacz: Kiwior przechodzi do czołowego klubu Premier League! Nagle o polskim zawodniku zaczęły rozpisywać się szeroko nie tylko polskie, ale i światowe media.

Lewandowski nie ukrywał wówczas podziwu dla umiejętności defensora. "Patrzę, co to za piłkarz kurde?! Wystarczyła mi tylko rozgrzewka. Jak się porusza po boisku, jaki ma przerzut, podanie, stopę ułożoną. Mówię do siebie: Kurde, co to za piłkarz?! Później oglądam go w meczu i mega! Naprawdę mi się podobał" - zachwycał się wówczas Robert Lewandowski kolegą z reprezentacji.