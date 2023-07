Lewandowski dodał zdjęcie po El Clasico i się zaczęło. Wpis robi wielką furorę

FC Barcelona przyleciała do Stanów Zjednoczonych, by jak najefektywniej przygotować się do sezonu 2023/2024, który zbliża się wielkimi krokami. Ekipa "Dumy Katalonii" będąc za oceanem, ciężko trenuje, mając z tyłu głowy, że już za chwilę przystąpią do obrony mistrzowskiego tytułu, a także rozpoczną zmagania w prestiżowej Lidze Mistrzów.