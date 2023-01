W ostatnich miesiącach kibice hiszpańskiego futbolu nie mogą narzekać na brak El Clasico. W lipcu, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, dwa najsłynniejsze hiszpańskie kluby spotkały się w Las Vegas. W towarzyskiej potyczce lepsza była FC Barcelona , która wygrała 1:0 po golu nowo sprowadzonego do zespołu Raphinhi . Kolejny mecz odbył się już w październiku - tym razem o ligowe punkty. Real wygrał 3:1, zdecydowanie zdominował Katalończyków, a Robert Lewandowski zaliczył rozczarowujący występ.

El Clasico: Robert Lewandowski trafił w słupek

Co jednak ważne dla kibiców obserwujących to spotkanie - wysoka ranga nie paraliżowała piłkarzy. Od pierwszych minut na boisku działo się sporo, nie było mowy o futbolowych szachach i wzajemnym wyczekiwaniu. Barcelona atakowała wysoko i chciała na początku meczu nastraszyć Real. Aktywny był Lewandowski, który najpierw uderzył głową, a później oddał silny strzał zza pola karnego, po którym piłka trafiła w słupek.

FC Barcelona zdominowała pierwszą połowę

Barcelona w końcu dopięła jednak swego. W 33. minucie podopieczni Xaviego Hernandeza założyli wysoki pressing, który pozwolił im na odebranie piłki blisko pola karnego "Los Blancos". Lewandowski zagrał bardzo altruistycznie i kiedy zobaczył dobrze ustawionego Gaviego , od razu podał do młodszego kolegi. Ten z kolei nie spanikował i zrobiło się 1:0 dla "Dumy Katalonii". Przy okazji 18-latek został najmłodszym strzelcem gola w Superpucharze Hiszpanii w historii. Przeskoczył w klasyfikacji... swojego trenera Xaviego.

Wszystko układało się dla Katalończyków dobrze, a jak się okazało po chwili - miało być jeszcze lepiej. W 45. minucie Barcelona przeprowadziła składną kontrę, którą wykończył Lewandowski. Asystę zanotował z kolei Gavi - panowie zamienili się więc rolami w porównaniu do pierwszego trafienia.

Superpuchar Hiszpanii: Xavi wywalczył pierwsze trofeum jako trener Barcelony

W drugiej połowie obraz meczu nieszczególnie się zmienił. Barcelona miała korzystny wynik, ale wcale nie zamierzała go wyłącznie bronić przez 45 minut. Katalończycy kontynuowali ataki, jednocześnie utrzymując rywali z dala od swojego pola karnego.

Swoją znakomitą postawę potwierdzili w 69. minucie. Lewandowski wystąpił w roli playmakera, odegrał do Gaviego, a ten wgrał piłkę wzdłuż bramki do nabiegającego Pedriego. Pomocnik wykończył całą tę koronkową akcję i było 3:0. To okazało się decydującym ciosem dla "Królewskich".