Papież Leon XIV zakochał się w piłce dopiero po wyjeździe z USA. Kibicuje potędze kraju

Ze względu na fakt, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki futbol nie jest tak powszechny, jak inne dyscypliny sportowe, Robert Prevost miał zakochać się w piłce nożnej dopiero po wyjeździe z USA do Peru, gdzie ze względu na misje huminatirne spędził sporą część swojego życia. I to właśnie tamtejsza drużyna ma być tą, której na co dzień kibicuje Leon XIV.