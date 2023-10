Leo Messi zaskoczył. Takich słów o Barcelonie się nie spodziewali

W mediach rozgorzała dyskusja, czy 36-letniemu napastnikowi Interu Miami należała się Złota Piłka. Zdaniem wielu, trofeum powinno powędrować w ręce Haalanda. Pozycję Messiego w rozmowie z mediami podważał Didier Deschamps . Selekcjoner reprezentacji Francji przyznał, że nie jest przekonany, czy Argentyńczyk to istotnie najlepszy piłkarz w historii.

Messi wierzy w szanse Barcelony na triumf w Lidze Mistrzów

Po gali napastnik znalazł się w ogniu pytań dziennikarzy. Większość z nich dotyczyła końca kariery, a także możliwego powrotu do Barcy. Argentyńczyk o Barcelonie wypowiadał się w samych superlatywach. Wysoko ocenił jej szanse na triumf w Lidze Mistrzów.

Śledzę wszystko, co dzieje się w Barcelonie. To klub, który będę kochał przez całe życie. Dzisiaj mają świetny zespół, który jest dobrą mieszanką zarówno młodych, jak i doświadczonych piłkarzy. W futbolu w jednym sezonie może się wiele zdarzyć, mogą przytrafić się nieoczekiwane porażki czy trudne momenty, ale myślę, że Barcelona jest gotowa, aby walczyć o Ligę Mistrzów

- Nawet jeśli nastroje nie są teraz najlepsze po porażce 1:2 w El Clasico. Sam doświadczyłem tego wiele razy. Z drugiej strony jestem pewny, że podniosą się po tym ciosie. Dlatego nie mam wątpliwości, że Barca jest jednym z kandydatów do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, choć nie powinno się to stać dla klubu obsesją. Ważne, żeby krok po kroku iść do przodu i grać lepiej z każdą rundą. Wtedy wszystko stanie się możliwe - kontynuował Argentyńczyk.