Leo Messi zakończy karierę w Paryżu? Chodzi o kadrę, musi podjąć decyzje

Leo Messi to bez cienia wątpliwości jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Argentyńczyk po nieudanej przygodzie z PSG przeniósł swoje talenty na słoneczną Florydę, dołączając do lokalnego Interu Miami. Gwiazdor ma zamiar zakończyć reprezentacyjną karierę na własnych warunkach, zapowiadając, że weźmie udziału w przyszłych mistrzostwach świata, które odbędą się w Ameryce Północnej. Wiele wskazuje na to, że legendarny zawodnik pożegna się z kadrą "Albicelestes" w Paryżu podczas przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich.