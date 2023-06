Leo Messi wyjawił Amerykanom, co stało się w Paryżu. Szczere wyznanie

Wielu piłkarzy zmienia często klub za klubem, ale dla Lionela Messiego założenie koszulki Paris St. Germain w 2021 roku było dopiero drugą taką zmianą. Większość kariery argentyński piłkarz spędził w FC Barcelona, tam czuł się najlepiej i najpewniej, tam odniósł największe sukcesy. Klubowe, rzecz jasna, gdyż mistrzem świata został już jako gracz PSG.

Już w 2000 roku Messi jako nastolatek trafił do FC Barcelona z Newell's Old Boys w Argentynie, co może ukazać w innym świetle konsekwencje jego decyzji o radykalnej zmianie w 2021 roku. Okres gry w PSG może i obfitował w jakieś sukcesy sportowe, ale - jak się okazuje - dla samego Messiego był bardzo trudny. Argentyński mistrz świata opowiedział o tym w rozmowie z amerykańską telewizją po przejściu do Interu Miami.

Lionel Messi miał kłopoty z kibicami PSG

Wspomniał w nim o kłopotach z przystosowaniem się do życia we Francji i Paryżu oraz gry w nowym klubie. Uwypuklił to, że kibice nie przyjmowali do tak dobrze jak w Barcelonie. Że był nawet wygwizdywany, co ciężko znosił. - Wielu z paryskich kibiców traktowało mnie zawsze dobrze, ale z pewną częścią moje drogi się rozeszły i już się nie spotkały - rzekł.

Prawda jest taka, że była to bardzo trudna adaptacja, o wiele trudniejsza niż się spodziewałem. ~ powiedział Lionel Messi.

- I prawda jest taka, że były to dla mnie bardzo trudne dwa lata - dodał Leo Messi, co stawia w nowym świetle jego sukces na mistrzostwach świata w Katarze, odniesiony z Argentyną mimo tych problemów. - Miałem w szatni świetnych ludzi, z którymi utrzymywałem relację, ale i tak trudno było mi przystosować się do nowej zmiany, późnego przychodzenia do klubu i braku przygotowań do sezonu.

Jak dodał, kłopoty z aklimatyzacją miała także jego rodzina.

Nie koniec na tym, bo szalę goryczy przechylił towarzyski i pokazowy mecz Argentyny z Arabią Saudyjską w Pekinie. W czerwcu Lionel Messi strzelił najszybszego gola w swojej karierze po zaledwie 79 sekundach Wtedy został zawieszony za odbycie nieautoryzowanej podróży do Arabii Saudyjskiej, za co później przeprosił.

Lionel Messi / FRANCK FIFE / AFP

