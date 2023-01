Leo Messi wraca do gry. Pierwszy mecz po mistrzostwach świata

Messi wrócił do klubu w ubiegłym tygodniu. Został przywitany tak jak na to zasłużył najlepszy piłkarz ostatnich mistrzostw świata. Serdeczne przyjęcie zgotowali mu pracownicy PSG, a doradca sportowy paryżan Luis Campos, wręczył mu pamiątkowy puchar.

Messi od 2 stycznia w Paryżu

Do tej pory Argentyńczyk ćwiczył indywidualnie. W poniedziałek wznowił treningi z drużyną. Jego dyspozycja fizyczna była dokładnie analizowana przez sztab szkoleniowy PSG. Na bieżąco konsultował się też z trenerem Christopherem Galtierem.

- Zagrał wspaniałe mistrzostwa, ale poniósł ogromny wysiłek fizyczny i musiał znieść wiele bezpośrednich starć. Dokładnie wsłuchiwałem się co ma mi do powiedzenia. Będzie do dyspozycji na mecz z Angers - powiedział szkoleniowiec mistrza Francji.