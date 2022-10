Leo Messi totalnie zaskoczył. Oto co wieszczy w temacie mundialu

Leo Messi zabrał głos w sprawie zbliżającego się mundialu. Argentyńczyk starał się najwyraźniej zdjąć nieco presję z kadry "Albicelestes", bo jako faworytów mistrzostw świata w Katarze wskazał zupełnie inne zespoły.

Mundial 2022. Lionel Messi wskazuje swoich faworytów

- Nam, Argentyńczykom, trudno jest zachować spokój - przyznał gracz PSG, cytowany przez "As". - Zawsze jesteśmy uważani za jednych z najlepszych, za pretendentów do czołowych miejsc, ale nie zawsze przecież tak było. Musi się złożyć naraz wiele elementów, by drużyna została mistrzem świata. Wiele reprezentacji celuje w to, co i my.

Reklama

Messi wyliczył te drużyny, które jego zdaniem mają największe szanse. - Kandydatami do tytułu są potężne reprezentacje, takie jak Niemcy, Brazylia, Francja, Anglia czy Hiszpania. Ale jeśli miałbym wybrać z tego grona, to dla mnie takimi pretendentami są Brazylia i Francja - wyznał Messi. To o tyle ciekawe, że Argentyńczycy od dziesięcioleci rywalizują z reprezentacją "Canarinhos".

- Francuzi mają niesamowitych graczy, takich jak mój kolega z drużyny PSG Kylian Mbappe - wskazał dodatkowo były gwiazdor FC Barcelony.

Argentyna będzie grupowym rywalem Polski na zbliżającym się mundialu.

Czytaj także: Były mistrz Polski: Oby Wisła Kraków awansowała razem z nami!