Leo Messi przyleciał do Barcelony wraz z Antonellą Roccuzzo

Jak donoszą hiszpańskie media, w tym "El Mundo Deportivo", teraz Lionel Messi przybył do stolicy Katalonii. Przyleciał tam w niedzielę wraz z rodziną.

Jak podkreślają hiszpańscy dziennikarze, to pierwszy przylot Messiego do Barcelony od czasu, jak wygrał on z zespołem Argentyny mistrzostwo świata.