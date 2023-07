Leo Messi nagle stanął i zrobił to po strzelonym golu. Nagrania obiegły sieć

Dołączenie Leo Messiego do Interu Miami jest jednym z najciekawszych ruchów ostatnich lat. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii tej dyscypliny postanowił opuścić Europę, by kontynuować swoją przygodę z futbolem na słonecznej Florydzie. Wystarczyło kilkadziesiąt minut, by Argentyńczyk zachwycił USA swoją grą i strzelił 3 gole. Jedną z nich zadedykował prezesowi swojego nowego klubu, Davidowi Beckhamowi. Nagrania obiegły cały świat.