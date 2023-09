Leo Messi i spółka muszą używać butli tlenowej. Mają w tym cel

Stadion Hernando Siles w La Paz zwykle jest wielkim sprzymierzeńcem reprezentacji Boliwii. Położony wysoko w górach dawał przewagę przyzwyczajonym do warunków gospodarzom. A to dlatego, że im człowiek jest wyżej nad poziomem morza, tym trudniej organizmowi tlen do komórek. Człowiek potrzebuje aklimatyzacji, by się przystosować, a to w przypadku meczów międzypaństwowych niemożliwe.