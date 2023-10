Kosta Runjaić do Legii Warszawa przychodził z łatką trenera, który nie potrafi wygrywać ważnych meczów, a co za tym idzie, także trofeów. Niemiecki szkoleniowiec bardzo często miał bowiem problemy ze zwycięstwami w tych najistotniejszych potyczkach, co sprawiało, że jego Pogoń Szczecin ostatecznie nie była w stanie wywalczyć żadnego z upragnionych przez wszystkich pucharów.