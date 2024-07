Legia Warszawa się zbroi. Transfer prosto z Benfiki Lizbona

Legia Warszawa kilka dni temu oficjalnie straciła Cezarego Misztę. Utalentowany Polak przeniósł się ze stolicy Polski do portugalskiego Rio Ave po udanym wypożyczeniu. Portugalski zespół zapłacił za naszego golkipera milion euro. Tę kwotę można wykorzystać na to, aby wzmocnić zespół po nieudanym poprzednim sezonie w lidze. Cel jest oczywiście jasny, a tym musi być odzyskanie mistrzostwa Polski. Goncalo Feio chciał otrzymać od działaczy wzmocnienia i je dostał. Reklama

Do drużyny dołączyli już: Jean-Pierre Nsame, Kacper Chodyna, Luquinhas oraz Claude Goncalves. Jak się jednak okazuje, to nie koniec. Po odejściu Miszty działacze uznali, że należy wzmocnić także pozycję bramkarza, aby nie było wątpliwości, że Kacper Tobiasz ma z kim rywalizować oprócz Dominika Hładuna. W związku z tym Jacek Zieliński oraz jego współpracownicy udali się do... Portugalii, aby tam poszukać golkipera, który może będzie w stanie wejść między słupki.

Marcel Mendes-Dudziński w Legii Warszawa. Polak z brazylijskim paszportem

Wybór ostatecznie padł na wychowanka Pogoni Szczecin, który z nadmorskiego klubu przeniósł się do Benfiki Lizbona. Mowa o ledwie 19-letnim Marcelu Mendesie-Dudzińskim. To Polak, który urodził się w Szczecinie, ale ma także brazylijski paszport, ze względu na to, że jego ojciec jest właśnie Brazylijczykiem. W przeszłości trenował także w UKS Brazil da Bola, czy Błękitnych Stargard.

Co więcej, Mendes ma także spore znaczenie dla polskiej piłki. 19-latek grał we wszystkich młodzieżowych kadrach od u-15, do u-19 i w aż trzech z nich był niezwykle ważną postacią, co pokazuje fakt, że nosił opaskę kapitańską na ramieniu. Ten status w kadrze u-17 nadał mu, choćby Dariusz Gęsior, a w u-19 Wojciech Kobeszko. Teraz Marcel Mendes-Dudziński będzie od nowego sezonu reprezentował barwy Legii Warszawa, z którą podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku.

- Jestem bardzo szczęśliwy z decyzji o przyjściu do Legii. Dziękuję za tę szansę. Legia to klub z dużą historią - nie tylko krajową, ale i europejską. Ma niesamowitych kibiców, najlepsze obecnie warunki do rozwoju w Polsce i topowe w Europie. Wiem, ze rywalizacja będzie duża, ale lubię wyzwania i chcę je podjąć - powiedział cytowany przez klubowe media Marcel Mendes-Dudziński, który w Legii, jak na razie będzie grał w koszulce z numerem 31 na plecach.

Kacper Tobiasz / Tomasz Jastrzebowski/ / East News

Goncalo Feio / Piotr Matusiewicz / East News