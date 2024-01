Legia Warszawa się zbroi. Potężne wzmocnienie wicemistrzów Polski

Pierwszą część sezonu PKO Ekstraklasy Legia zakończyła na piątym miejscu z dorobkiem 32 oczek w 19 spotkaniach. Do lidera drużyna wicemistrzów Polski traci już aż dziewięć oczek. Nie jest to jeszcze zatrważająca różnica, ale może być trudno ją odrobić. Do miejsca gwarantującego grę w eliminacjach europejskich pucharów w przyszłym sezonie to już jedynie jeden punkt. Z kolei w Lidze Konferencji Europy Legii udało się wyjść z grupy.