Poprzedni sezon PKO Ekstraklasy zakończył się sensacyjnie. W ostatecznym rozrachunku bowiem to Jagiellonia Białystok odebrała tytuł mistrzów Polski z rąk Rakowa Częstochowa . Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca dzięki temu dostał okazję do gry w europejskich pucharach. Ostatecznie nie udało się zakwalifikować do Ligi Mistrzów , czy Ligi Europy , ale występy w Lidze Konferencji Europy także można uznać za spory sukces, a już na pewno cieszą się z nich finanse klubu.

Nieco trudniejszą drogę do Europy miała Legia Warszawa. Zespół prowadzony przez Goncalo Feio nie grał bowiem w eliminacjach do Ligi Mistrzów i od początku musiał mieć się na baczności, ale ostatecznie wyzwaniu podołał i podobnie jak Jagiellonia awansował do Ligi Konferencji Europy. Te rozgrywki, jak wszystkie pozostałe europejskie puchary w tym sezonie mają zupełnie nową twarz. Faza grupowa zamieniła się na fazę ligową, co sprawia, że każdy mecz ma wielkie znaczenie.