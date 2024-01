Niemiecki szkoleniowiec podczas pierwszego sezonu miał dostać czas na zapoznanie się z zespołem i postawienie fundamentów pod budowę mocnej drużyny na przyszłość. Okazało się jednak, że tamte rozgrywki były naprawdę pełne dobrych momentów. Legia zakończyła sezon 2022/2023 z wicemistrzostwem Polski i praktycznie do końca walczyła o ten tytuł z Rakowem Częstochowa . Dodatkowo do listy sukcesów dopisali także Puchar Polski.

Legia Warszawa może stracić największą gwiazdę. Tajemnicze słowa agenta

W związku z tym Legia może niebawem stracić swoją gwiazdę, ale czy już zimą? To już jest trudne do określenia, ale na pewno na Legię czeka wielki zarobek, co potwierdza agent piłkarza. -Jest rozchwytywany, zasłużył na to swoimi ostatnimi występami w Legii Warszawa. Awans Albanii do mistrzostw Europy jeszcze bardziej zwiększa jego szanse na dobry transfer. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy go w większym klubie niż Legia - powiedział Haris Fakić w rozmowie z "SuperSport".