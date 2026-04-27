Legia upokorzona, a tu takie słowa ws. jej spadku. "Nie mają takich piłkarzy"

Po serii niezłych wyników w ostatnim czasie, wydawało się, że wszystko co najgorsze już za piłkarzami Legii Warszawa. Brutalna weryfikacja formy stołecznej drużyny miała jednak miejsce w niedzielne późne popołudnie w Poznaniu.

W hicie 30. kolejki PKO Ekstraklasy Legia nie istniała i została rozgromiona przez Lecha 4:0. Po tej porażce Warszawianie pozostali w dolnych rejonach tabeli i znów muszą mocno oglądać się za siebie. Nad strefą spadkową mają bowiem tylko jeden punkt przewagi, a do końca sezonu pozostały już tylko cztery kolejki.

Niektórzy już teraz są jednak przekonani, że z tej trudnej sytuacji piłkarze Marka Papszuna wyjdą jednak obroną ręką i pozostaną w piłkarskiej elicie. W tym gronie, co może nieco zaskakiwać, jest między innymi Wojciech Kowalczyk. Były piłkarz Legii i reprezentacji Polski zwykle krytycznie wypowiada się o formie stołecznej drużyny, ale jest pewny, że drużyna z Warszawy nie spadnie.

- Legia nie skończy w strefie spadkowej. Te drużyny, z którymi teraz zagra, nie mają takich piłkarzy jak Lech. Widziałem Lechię w ostatnich kolejkach. To nie są tak jakościowi piłkarze, by Legii zagrozić - ocenił Kowalczyk dla weszlo.com.

Legia Warszawa walczy o utrzymanie. Oto jej najbliżsi rywale

W walce o pozostanie w PKO Ekstraklasie Legia Warszawa zmierzy się kolejno z Widzewem Łódź, Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin. Arcyważne będzie dla Warszawian spotkanie z Łodzianami, którzy po 30 kolejkach tracą tylko punkt do Legii. Mecz odbędzie się na stadionie przy Łazienkowskiej w piątek 1 maja o 20:30.

GKS Katowice - KKS Mickiewicz Kluczbork. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport