Legia stempluje awans. Gol w doliczonym czasie. Mamy II rundę Ligi Europy

W dalekim Kazachstanie ekipa Edwarda Iordanescu miała udowodnić, że dobry start do sezonu nie był dziełem przypadku. Przed tygodniem Legia wygrała pierwszy mecz z FK Aktobe 1:0 . Trzy dni później sięgnęła po Superpuchar Polski, pokonując 2:1 Lecha Poznań na jego terenie.

Niemal przez całą pierwszą połowę oglądaliśmy futbol mocno szarpany. Żadna ze stron nie osiągnęła zdecydowanej przewagi. Tyle że kilka minut przed przerwą to znów legioniści znaleźli się w opałach . Nie stracili gola tylko dlatego, że głową z czterech metrów Artur Szuszenaczew uderzył wprost w Kacpra Tobiasza.

Po zmianie stron z większym animuszem do ataku przystąpili gospodarze. I po raz kolejny bliscy byli powodzenia, gdy po kwadransie głową minimalnie niecelnie uderzał Daniel Sosah. Gdyby do końca nie naciskał go Paweł Wszołek, mogłoby być naprawdę źle.