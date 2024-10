Legia pokonała Betis, zachwytom nie ma końca. Jeden bohater

Legia Warszawa w słabym nastroju podchodziła do meczu inauguracyjnego Ligi Konferencji Europy z Realem Betis. Nadzieje na jego poprawę akurat w tym spotkaniu były raczej iluzoryczne. Udało się jednak przebić sufit oczekiwań i Legia wygrała 1:0 w niezłym stylu, a co więcej, nikt nie ma wątpliwości, że jest to zasłużone zwycięstwo. Na pierwszy plan wysunął się Maxi Oyedele. "Strasznie fajny ten Oyedele. Dynamika, odwaga, przegląd pola... No jest potencjał" - ocenił Tomasz Urban z Viaplay.