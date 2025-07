Legia ma problem. Były filar zespołu nie zostawia złudzeń. Prawda zaboli kibiców

Legia Warszawa toczy batalię o awans do zasadniczej fazy Ligi Europy. Czy to się uda? Po wyjazdowym remisie z Banikiem Ostrawa (2:2) kwestia awansu do III rundy kwalifikacji pozostaje otwarta. Ale potem trzeba się będzie uporać z dwoma kolejnymi rywalami. - Legia ma słaby skład i żadnych możliwości poprawy w najbliższym czasie. Kwestii finansowych nie przeskoczymy - mówi w rozmowie z WP Sportowe Fakty były bramkarz ekipy z Łazienkowskiej, Jacek Kazimierski.