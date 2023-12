Legia i Raków grają o uratowanie sezonu

Dziś widzę, że jest to zawodnik, którym mógłby być wartością dodaną w którymś z ligowych średniaków, ale Legia to dla niego zbyt wysokie progi. Wciąż nie nadążam za pewnymi decyzjami trenera, który tak mocno wierzy w Macieja Rosołka, czy Yuriego Ribeiro .

Wreszcie po drugie i jednocześnie jakby podsumowując to, co napisałem - pozwolę sobie na tezę, że Legia i Raków grają w czwartek o uratowanie sezonu. Ewentualne porażki mogą wyzwolić dyskusje na temat przyszłości trenerów, a następnie trafności wyborów pionów sportowych w obu klubach.

Zamiast rozmów o tym, co się dzieje na boisku zaczną się spekulacje czy Runjaić i Szwarga to odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu. A to tematy, których oba kluby powinny unikać jak ognia. Można to zrobić wygrywając wszystkie pozostałe do końca roku mecze...