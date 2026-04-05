Legendarny trener w śpiączce, jest komunikat szpitala. Jeszcze niedawno prowadził kadrę

Mircea Lucescu w ciągu blisko pół wieku poprowadził jako trener niezliczone uznane ekipy - zarówno w swojej ojczyźnie, Rumunii, jak i na poletku europejskim. Najbardziej znany był ze swojej wieloletniej pracy w Szachtarze Donieck, a ostatnio powrócił on do kraju swego pochodzenia, by przejąć drużynę narodową.

Niestety jego przygoda z "Tricolorii" zakończyła się w dramatycznych okolicznościach - 80-latek zasłabł podczas jednej z odpraw i niebawem okazało się, że przeszedł on zawał. W takiej sytuacji legendarny szkoleniowiec zdecydował się zrezygnować z dotychczasowej posady i skupić się na poprawie zdrowia.

Mircea Lucescu w śpiączce farmakologicznej. Legenda wylądowała na intensywnej terapii

Tutaj niestety pojawiły się kolejne złe wieści. 5 kwietnia Szpital Uniwersytecki w Bukareszcie przekazał, że stan Lucescu znów uległ pogorszeniu. "W sobotę wieczorem u pacjenta ponownie wystąpiły poważne zaburzenia rytmu serca, które zostały szybko zbadane przez zespół ratunkowy oddziału kardiologii. W niedzielę zaburzenia nasiliły się pomimo leczenia" - stwierdzono (cytat za "L'Equipe").

Niestety mało tego - jak przekazał rumuński dziennikarz Emanuel Rosu trener został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Jest na intensywnej terapii. Módlcie się za niego

Jak dodał, Razvan Lucescu, jedyny syn Mircei, będący obecnie trenerem PAOK-u Saloniki ma po niedzielnym meczu jego podopiecznych z Panathinaikosem udać się niezwłocznie do Bukaresztu.

Mircea Lucescu pracował w rozlicznych znanych klubach

Mircea Lucescu, oprócz wspominanego już prowadzenia Rumunii oraz Szachtara, ma w swym przebogatym CV także m.in. pracę w Dinamie i Rapidzie Bukareszt, stambulskich Besiktasie oraz Galatasaray czy w Interze Mediolan. Bezpośrednio przed objęciem "Tricolorii" szkoleniowiec był związany z Dinamem Kijów i zasłynął wówczas pozostaniem w Ukrainie nawet pomimo trwających wówczas intensywnych ataków ze strony rosyjskich najeźdźców.

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu

Razvan Lucescu

