Legendarny trener powiedział to Niemcom. Głośno o powrocie. Oto warunek

Mało jest już takich osób w piłkarskim środowisku jak Joachim Loew. Niemiec był tak wierny narodowym barwom, że kadrę naszych zachodnich sąsiadów prowadził przez prawie dwieście spotkań. W tym czasie zasłynął przede wszystkim za sprawą triumfu w brazylijskim mundialu. "Die Mannschaft" wróciła wtedy na szczyt po ponad dwóch dekadach przerwy.

Gigantom identyczny rezultat marzy się także teraz, podczas mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Tuż przed imprezą w całym kraju głośno zrobiło się o najnowszej wypowiedzi Joachima Loewa. 66-latek nie uniknął pytań od dziennikarzy związanych z powrotem. Temat ten co jakiś czas wraca jak bumerang. Niedawno plotki dotyczyły reprezentacji Ghany.

Joachim Loew nie zamyka się na powrót. To byłby głośny zwrot akcji

Szkoleniowiec do Afryki ostatecznie się nie przeprowadzi, lecz nie zamyka się na powrót do futbolu. "Nadal śledzę piłkę nożną, ale nie pracowałem od kilku lat, a gra bardzo się zmieniła. Czasami myślę, że właściwym wyborem są młodsi trenerzy z nową energią i świeżymi pomysłami - a nie ja, ktoś, kto przeszedł tak wiele i prawdopodobnie nie może osiągnąć wiele więcej" - rozpoczął nieśmiało, cytowany przez "dailysports.net".

Ciekawiej zrobiło się potem. "Może, jeśli pojawi się oferta, która naprawdę mnie zainteresuje, zrobię to jeszcze raz" - wyznał Joachim Loew. W tym przypadku jego słowa przytoczyli już przedstawiciele "onefootball.com". Potencjalny powrót do którejkolwiek z ekip w piłkarskim świecie byłby naprawdę sporym wydarzeniem. Na razie za sterami "Die Mannschaft" znajduje się Julian Nagelsmann. 38-latek buduje zresztą całkiem niezłą serię. Ekipa naszych zachodnich sąsiadów ma siedem wygranych z rzędu.

Jak Niemcom pójdzie na tegorocznym mundialu? Przekonamy się od 11 czerwca. Tekstowe relacje na żywo z najciekawszych spotkań w Interia Sport.

Joachim Löw AFP

Juergen Klinsmann (z lewej) w towarzystwie Joachima Loewa AFP

Hansi Flick (z prawej), a obok Joachim Löw, czyli byli selekcjonerzy reprezentacji Niemiec AFP

