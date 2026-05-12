Legendarny trener powiedział to Niemcom. Głośno o powrocie. Oto warunek

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Piłkarscy kibice, nie tylko z Niemiec, doskonale kojarzą postać Joachima Loewa. Utytułowany szkoleniowiec znany jest w środowisku przede wszystkim z pracy z reprezentacją naszych zachodnich sąsiadów. Doświadczony specjalista od kilku lat pozostaje jednak poza poważnym futbolem. Niedawno pojawiły się plotki dotyczące powrotu. Znów zrobiło się o nich głośno przy okazji wizyty trenera w Berlinie. Zwrot akcji nie jest wykluczony. 66-latek podał swoim rodakom konkretny warunek.

Joachim Loew w granatowym golfie przed mikrofonem z logo ARD, w tle sylwetki i światła stadionu.
Joachim LoewElmar Kremser/SVEN SIMON AFP

Mało jest już takich osób w piłkarskim środowisku jak Joachim Loew. Niemiec był tak wierny narodowym barwom, że kadrę naszych zachodnich sąsiadów prowadził przez prawie dwieście spotkań. W tym czasie zasłynął przede wszystkim za sprawą triumfu w brazylijskim mundialu. "Die Mannschaft" wróciła wtedy na szczyt po ponad dwóch dekadach przerwy.

Gigantom identyczny rezultat marzy się także teraz, podczas mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Tuż przed imprezą w całym kraju głośno zrobiło się o najnowszej wypowiedzi Joachima Loewa. 66-latek nie uniknął pytań od dziennikarzy związanych z powrotem. Temat ten co jakiś czas wraca jak bumerang. Niedawno plotki dotyczyły reprezentacji Ghany.

Joachim Loew nie zamyka się na powrót. To byłby głośny zwrot akcji

Szkoleniowiec do Afryki ostatecznie się nie przeprowadzi, lecz nie zamyka się na powrót do futbolu. "Nadal śledzę piłkę nożną, ale nie pracowałem od kilku lat, a gra bardzo się zmieniła. Czasami myślę, że właściwym wyborem są młodsi trenerzy z nową energią i świeżymi pomysłami - a nie ja, ktoś, kto przeszedł tak wiele i prawdopodobnie nie może osiągnąć wiele więcej" - rozpoczął nieśmiało, cytowany przez "dailysports.net".

Trwa feta Barcelony. Flick nagle wypalił ws. Szczęsnego. Jasna deklaracja

Ciekawiej zrobiło się potem. "Może, jeśli pojawi się oferta, która naprawdę mnie zainteresuje, zrobię to jeszcze raz" - wyznał Joachim Loew. W tym przypadku jego słowa przytoczyli już przedstawiciele "onefootball.com". Potencjalny powrót do którejkolwiek z ekip w piłkarskim świecie byłby naprawdę sporym wydarzeniem. Na razie za sterami "Die Mannschaft" znajduje się Julian Nagelsmann. 38-latek buduje zresztą całkiem niezłą serię. Ekipa naszych zachodnich sąsiadów ma siedem wygranych z rzędu.

Jak Niemcom pójdzie na tegorocznym mundialu? Przekonamy się od 11 czerwca. Tekstowe relacje na żywo z najciekawszych spotkań w Interia Sport.

Zobacz również:

Florentino Perez i Kylian Mbappe
La Liga

Nadzwyczajna konferencja Realu Madryt. Florentino Perez wyszedł i ogłosił. "Przykro mi"

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Joachim Löw
Joachim LöwAFP
Juergen Klinsmann (z lewej) w towarzystwie Joachima Loewa
Juergen Klinsmann (z lewej) w towarzystwie Joachima LoewaAFP
Hansi Flick (z prawej), a obok Joachim Löw, czyli byli selekcjonerzy reprezentacji Niemiec
Hansi Flick (z prawej), a obok Joachim Löw, czyli byli selekcjonerzy reprezentacji NiemiecAFP
„Ten klub to rodzina”. Wzruszające słowa Flicka po śmierci ojca [WIDEO]© 2026 Associated Press - zdjęcia
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja