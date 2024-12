Legendarny piłkarz zakończył karierę w środku sezonu. Nagły komunikat

Nani latem bieżącego roku po kilku latach grania w najróżniejszych zakątkach świata powrócił do swojej ojczyzny, Portugalii i związał się z ekipą Estreli Amadora, z którą podpisał umowę mającą pierwotnie trwać do czerwca 2025 r.

Po raz ostatni na murawie zameldował się 1 listopada, a potem koniec końców całkowicie wypadł ze składu meczowego "Trójkolorowych". Jak się okazało, było to preludium do całkowitego rozbratu nie tylko z drużyną, ale i piłką nożną w ogóle. Reklama

Nani zakończył karierę, oficjalne oświadczenie. "Niesamowita przygoda"

8 grudnia 38-latek opublikował na Instagramie materiał, w którym ogłosił oficjalne zakończenie swojej profesjonalnej kariery. Jak wskazał w nagraniu, chciałby się on skupić teraz m.in. na prowadzeniu swojej własnej akademii oraz na spędzaniu większej ilości czasu z rodziną. Nani niedawno musiał zmierzyć się ze śmiercią swojego ojca i to też - jak sam wskazał - było dla niego przyczynkiem do pewnych głębszych refleksji.

"To była niesamowita przygoda i chciałbym podziękować każdej osobie, która mi pomagała i wspierała mnie podczas wzlotów i upadków w trakcie kariery, która trwała ponad 20 lat i dała mi tak wiele niezapomnianych wspomnień" - napisał ponadto (były już) gracz, który wpis na Instagramie zwieńczył słowem "dziękuję" w pięciu językach: portugalskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim oraz tureckim. Miało to symbolizować kraje, w których miał on okazje prezentować swoje umiejętności jako futbolista.

Nani to jedna z największych gwiazd portugalskiego futbolu w XXI wieku

Nani pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Realu Massama, a potem wiązał się kolejno z lizbońskim Sportingiem, Manchesterem United, stambulskim Fenerbahce, Valencią, rzymskim Lazio, Orlando City, Venezią, Melbourne Victory, Adaną Demirpsor oraz wspominaną już Estrelą. Należy przy tym nadmienić, że barwy Sportingu reprezentował on w trzech oddzielnych okresach, w altach 2003-2007, 2015-2015 oraz 2018-2019.

Zdobył on m.in. trzy Puchary Portugalii, cztery mistrzostwa Anglii, jedno trofeum Ligi Mistrzów i jeden puchar klubowych mistrzostw świata. Ponadto wraz z reprezentacją Portugalii sięgnął w 2016 roku po mistrzostwo Europy. W tabeli wszech czasów kadry "Nawigatorów" pod względem rozegranych w drużynie narodowej starć jest on obecnie piąty, mając 112 meczów w swym dorobku. Wyprzedzają go na ten moment wyłącznie Cristiano Ronaldo, Joao Moutinho, Pepe i Luis Figo.

Nani (pierwszy z lewej) w barwach Manchesteru United / ANDREW YATES / AFP

Cristiano Ronaldo i Nani w barwach reprezentacji Portugalii / Olga Maltseva / AFP