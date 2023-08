Legendarny piłkarz trafił do szpitala. Kibice mocno zaniepokojeni

Mario Zagallo, choć karierę sportową zakończył wiele lat temu, ciągle zaliczany jest do elitarnego grona najlepszych piłkarzy w historii. Brazylijczyk dwukrotnie przyczynił się do triumfu swojej reprezentacji na mistrzostwach świata, a następnie spełniał się jako selekcjoner "Canarinhos". W ostatnim czasie emerytowany sportowiec zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi. Teraz znów trafił do szpitala, co wzbudziło obawy wśród fanów.