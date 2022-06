Legendarny piłkarz skazany za malwersacje. Sześć miesięcy więzienia

63-letni dziś Madjer jest legendą w swoim kraju. Grał w Porto, w Valencii, a po powrocie do Algierii trzykrotnie prowadził reprezentację kraju jako trener. Jako piłkarz zdobył dla niej 28 goli w 87 meczach.

Jego najsłynniejsza bramka to oczywiście ta z finału Pucharu Europy sprzed 35 lat. Bayern długo prowadził po golu Ludwiga Koegla. W 79. min Madjer wyrównał po strzale, który zadziwił świat. Piątą skierował piłkę do niemieckiej bramki. Dwie minuty później mecz rozstrzygnął Filho Juary.

Bohater narodowy Algierii pójdzie do więzienia

Porto zdobyło wtedy swój pierwszy Puchar Europy. W jego składzie był Młynarczyk, a także Joao Pinto i Paulo Futre. W Bayernie występowali Belg Jean-Marie Pfaff, Michael Rummenigge, Lothar Matthaeus, Andreas Brehme i Dieter Hoeness.

Madjer został narodowym bohaterem Algierii. Do dziś uważa się go za najlepszego gracza w historii kraju. Wczoraj sąd skazał go na sześć miesięcy więzienia za malwersacje finansowe i grzywnę 600 euro. Były gwiazdor pobierał pieniądze z reklamy dwóch gazet sportowych, które już się nie ukazują.