Legendarny piłkarz kupił klub. Zaskakujący kierunek inwestycji

Lothar Matthaeus , wieloletni reprezentant Niemiec , to od wielu lat ceniony ekspert telewizyjny . Nic nie wskazywało na to, że zajmie się futbolem od strony biznesowej. Tym większe zaskoczenie wywołała informacja, że został współwłaścicielem klubu z Ghany .

Matthaeus buduje model biznesowy. Piłkarze z Ghany będą sprzedawani w Europie

- Oczywiście jest to model biznesowy. Ghana zawsze miała ogromny potencjał talentów, widać to w drużynie narodowej. Chcemy sprowadzić młodych zawodników do Europy. Na szeroką skalę i już dobrze wyszkolonych. Dlatego też inwestujemy właśnie tutaj - tłumaczy Matthaeus .

Matthaeus to uczestnik aż pięciu mundiali (1982-98), czyni go to pod tym względem współrekordzistą wraz z Meksykanami - zmarłym niedawno Antonio Carbajalem i Rafaelem Marquezem. W finałach MŚ rozegrał 25 spotkań, co dla innych jak na razie pozostaje wynikiem nieosiągalnym. Jest również samodzielnym rekordzistą na liście piłkarzy z największą liczbą występów w reprezentacji Niemiec (150).