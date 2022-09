Legenda wzywa do bojkotu mistrzostw świata w Katarze. "Szaleństwo i głupota"

Do mistrzostw świata w Katarze coraz bliżej, a 56-letni Cantona nie zmienia zdania. Przeciwnie, były as piłki, równie świetny zawodnik co ekscentryczny człowiek, z jeszcze większą mocą wyraża swój sprzeciw wobec miejsca wydarzenia.

O ile jednak wcześniej Cantona "tylko" krytykował, tak teraz poszedł krok dalej i wystosował list otwarty.

Eric Cantona chce bojkotu MŚ w Katarze. "Bądźcie przeciwni"

W nim jeszcze raz potępił wydarzenie, którego gospodarzem w terminie od 20 listopada do 18 grudnia będą szejkowie z Półwyspu Arabskiego.

- Ten Puchar Świata to "świetna maskarada. Katar nie jest krajem piłki nożnej! Bez pasji i bez smaku. Popełniono ekologiczny błąd budując te wszystkie klimatyzowane stadiony. Co za szaleństwo, co za głupota! Ale przede wszystkim ludzki horror. Ile tysięcy osób zginęło, aby zbudować te obiekty i ludzie mogli się bawić? Nikogo to nie obchodzi" - zżyma się Cantona.

Jednak, co jeszcze dobitniejsze, Francuz nie poprzestał na krytyce, a wprost namawia do bojkotu mundialu.

- Bądźcie temu przeciwni, by mecze nie były transmitowane i nie było reklam, to jest absolutnie wykonalne. Czasami trzeba podejmować takie decyzje w życiu, które coś nas kosztują. Niech Francja wygra lub przegra. W życiu są ważniejsze rzeczy niż piłka nożna! - zaapelował legendarny napastnik.

On sam już podjął decyzję, co zrobi w trakcie mundialu. Wróci do popularnego przed laty serialu telewizyjnego "Columbo". - Znów obejrzę wszystkie odcinki - zaznaczył. Jak wiele osób może pójść jego śladem?