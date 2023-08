Legenda w nowej roli. Słynny piłkarz poprowadzi reprezentację swojego kraju

O tym, że to właśnie Henry zostanie nowym trenerem francuskiej młodzieżówki, mówiło się już od jakieś czasu . Pogłoski przybrały na sile w ostatnich dniach - zgodnie z nimi na oficjalny komunikat należało poczekać do początku bieżącego tygodnia. I rzeczywiście, cała Francja już wie, że były znakomity napastnik faktycznie został wybrany szkoleniowcem.

Francuska federacja nie miała wątpliwości, że Henry powinien być najlepszym kandydatem. Oprócz niego w finałowym głosowaniu pod uwagę była jeszcze brana kandydatura 52-letniego Sabriego Lamouchiego , w latach 90. znanego piłkarza i wielokrotnego reprezentanta Francji. Henry wygrał jednak jednogłośnie , za to Lamouchi nie przekonał do siebie nikogo, choć ma większe doświadczenie trenerskie i w przeszłości prowadził seniorską kadrę Wybrzeża Kości Słoniowej.

Henry jako trener dotąd nie błyszczał

Dla Henry'ego wybór na trenera francuskiej młodzieżówki to zadanie, jakiego do tej pory jeszcze w swojej zawodowej karierze nie miał. Nie da się ukryć, że w roli szkoleniowca Francuz jak dotąd nie ma się czym pochwalić. Były napastnik pracował w AS Monaco, ale dość szybko stracił stanowisko. W kolejnych latach był związany z reprezentacją Belgii, ale jedynie jako drugi trener.