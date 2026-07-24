Reprezentacja Włoch od dłuższego czasu jest pogrążona w potężnym kryzysie. Mistrzów Europy z 2014 roku nie oglądaliśmy na mundialu od 2014 roku. Ostatnia próba zakończyła się klęską po rzutach karnych w finale baraży przeciwko Bośni i Hercegowinie.

Ten blamaż zakończył przygodę Gennaro Gattuso, rozpoczynając jednocześnie poszukiwania nowego selekcjonera. Według Fabrizio Romano doszło w tej sprawie do przełomu. Nowym sternikiem reprezentacji Włoch ma zostać Andrea Pirlo - mistrz świata z 2006 roku. Pomiędzy nim i federacją miało dojść do ustnego porozumienia w kontekście czteroletniej umowy.

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Dla 47-latka będzie to debiut w roli selekcjonera. Były utytułowany piłkarz podczas swojej kariery trenerskiej dotychczas trenował Juventus, Sampdorię i turecki Fatih Karagumruk. Włoch aktualnie jest związany z United FC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

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Włosi wybierają nowego selekcjonera. Czeka go ogromne wyzwanie

Dywagacje na temat przyszłości reprezentacji Włoch trwają od momentu porażki w barażach. Federacja wyraźnie czekała na rozwój wypadków i sytuację na rynku trenerskim. Z tego względu kadrę w czerwcowych sparingach prowadził selekcjoner tamtejszej młodzieżówki Silvio Baldini.

Po skromnych zwycięstwach nad Luksemburgiem i Grecją współpraca została zakończona. A poszukiwania zostały zintensyfikowane. W mediach aż huczało o kandydaturach Carlo Ancelottiego oraz Pepa Guardioli. Włoch postanowił pozostać przy współpracy z Brazylijczykami, natomiast Hiszpan odmówił ze względów finansowych.

W ostatnich miesiącach Pirlo wywołał spore kontrowersje. Włoch pod koniec maja został przyłapany podczas podróży do Moskwy. Wizyta mistrza świata z 2006 roku finalnie wiązała się z promocją rozgrywanego wówczas finału Pucharu Rosji. W przypadku Włocha to nie była pierwsza taka wyprawa. Pirlo w 2025 roku został ambasadorem jednego z rosyjskich bukmacherów.

Ogłoszenie zatrudnienia Pirlo powinno nastąpić w najbliższych dniach. Debiutem w nowej roli dla 47-latka będzie spotkanie w ramach Ligi Narodów z Belgią. Pozostałymi rywalami w grupie pierwszej dywizji A LN będą Francuzi oraz Turcy.





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