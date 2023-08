Legenda reprezentacji nie ma wątpliwości ws. Lewandowskiego. " Jest w takim wieku"

Według mnie on potrzebuje kilku piłkarzy, którzy zrobią "to" za niego, a on ładnie "to" zakończy. On też jest w takim wieku, że nie możemy od niego przez kolejne 2-3 sezony wymagać, by był ciągle najlepszy i walczył o Złotą Piłkę

~ - powiedział w programie "Dwa Fotele" na kanale Meczyki.pl były reprezentant Polski.