Legenda przyjęła fortunę od Rosjan. "Dlaczego nie?". Nagła wizyta w Polsce

Francesco Totti to jedna z największych legend włoskiego futbolu. W reprezentacji Włoch zgromadził tylko 58 występów, jednak w barwach AS Romy rozegrał już łącznie 785 spotkań. Całą karierę spędził w zespole z "wiecznego miasta".

49-latek od dawna posiada status legendy. Nic dziwnego, że otrzymał zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie, które w sobotę 25 kwietnia odbędzie się w Polsce, a konkretnie w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim o godz. 16:30 dojdzie do Pojedynku Legend XXI Wieku. Totti będzie kapitanem zespołu "Gladiatorów".

Roman Kosecki ostrzega! "Tak nie może być" Polsat Sport

Pojechał do Rosji "kłaniać się reżimowi Putina". Teraz wystąpi na Stadionie Śląskim

Wiosną zeszłego roku ikona AS Romy była bohaterem skandalu na skalę światową. Włoch przyjął zaproszenie na imprezę komercyjną organizowaną w... Rosji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Francesco Totti pojawił się w Moskowie, gdzie widniały banery z jego podobizną.

Towarzyszył mu syn Cristian. Były piłkarz podkreślał, że jedzie tam "promować wartości sportowe", jednak w rzeczywistości zgodnie z doniesieniami włoskich mediów miał otrzymać wysokie honorarium. Tamtejsi dziennikarze, eksperci i kibice apelowali, aby ich idol nie odwiedzał Rosji, która od 2022 roku prowadzi wojnę z Ukrainą.

"Włochy Cię kochają, nie jedź tam", "To kłanianie się reżimowi Putina" - cytuje agencja Ansa. "Francesco Totti jest dla Rzymu, dla Włoch i dla milionów osób na świecie kimś znacznie więcej niż wielkim mistrzem sportu. Jest symbolem wielkoduszności, serca i pozytywnych wartości. Dlatego kierujemy do niego szczery i serdeczny apel: Francesco, Rzym Cię kocha za Twoje serce i Twoją hojność. Nie pozwól, by były one kojarzone z kimś, kto depcze prawa człowieka i demokrację. Pozostań po właściwej stronie historii" - dodawał polityk Andrea Massaroni.

Ostatecznie 8 kwietnia Totti odbył wizytę w Rosji, gdzie otrzymał nagrodę. - Ja pojechałem tam, bo mnie zaprosili. To była sportowa impreza, co w tym złego? Dlaczego nie? Bywałem w wielu miejscach, nie tylko tam - tłumaczył się w rozmowie z "ForzaRoma".

- Od lat jeżdżę do wszystkich krajów, które mnie zapraszają, by mówić o sporcie. Nie miałbym problemów, by pojechać do Kijowa w tym samym celu. A zatem jeśli dotarłaby do mnie prośba ze strony kompetentnego organu, by nie uczestniczyć w wydarzeniu w Moskwie, nie wahałbym się, by zrobić krok wstecz. Całą resztę uważam za hipokryzję i spekulacje ze strony tych, którzy chcą zostać zauważeni, wykorzystując moje nazwisko - dodawał w wywiadzie dla agencji Ansa.

Oto składy na Galacticos Show:

Samurajowie: Dida - Maicon, Edmilson, Aldair, Jankulovski - Davids, Ronaldinho, Błaszczykowski Rafinha - Saviola, Cisse.

Gladiatorzy: Frey - Zanetti, Materazzi, Salgado - Makelele, Veron, Pires, Di Livio - Giuly, Totti, Kanu.

Francesco Totti

Władimir Putin IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Imago Stock and People/East News East News

Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu Świata VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East News East News

Roman Kosecki ostrzega! "Tak nie może być" Polsat Sport