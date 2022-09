Legenda piłki nożnej podjęła niezwykłą decyzję. Biegnie w maratonie

"To co mogę wynieść ze sportu zawodowego to przede wszystkim kwestie mentalne. Moje ciało było przyzwyczajone do innych ruchów" - powiedział 40-latek, były gwiazdor m.in. Milanu i Realu Madryt.

Kakapobiegnie razem ze swoim trenerem, który polecił mu start w Berlinie.

"Płaska trasa, przyjemne miasto, atmosfera... To wszystko sprawiło, że chciałem wystartować w Berlinie" - zdradził Brazylijczyk, który planuje udział także w innych słynnych maratonach.

Grający na pozycji pomocnika Kaka w piłkarskim dorobku ma m.in. mistrzostwo świata z 2002 roku. W 2007 wygrał z Milanem Ligę Mistrzów i został uhonorowany Złotą Piłką.

Maraton w Berlinie to jedna z najbardziej znanych tego typu imprez. Jego trasa sprzyja osiąganiu dobry rezultatów, 11 razy poprawiono na niej rekord świata. W tym roku wystartuje ok. 45 tys. biegaczy