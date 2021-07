Przypomnijmy, że z taką ideą wyszedł wcześniej Arsene Wenger, pełniący obecnie funkcję dyrektora ds. rozwoju w FIFA. To Francuz postulował niedawno, by mistrzostwa świata były organizowane nie co cztery lata, a co dwa.

- To po prostu nie do zrobienia - podsumował Zvonimir Boban. Wskazał, że w praktyce nie byłoby szans na znalezienie odpowiedniego terminu przy napiętych już i tak futbolowych terminarzach.

Mundial to świętość

- Nie da się nie podziwiać Wengera z racji jego wkładu w piłkę nożną. Ale wydaje mi się absurdalnym, że nie rozumie, że to jest po prostu nie do zrobienia. Mundialu nie da się organizować co dwa lata i to z wielu powodów - podsumował Boban.

Reklama

Gdziekolwiek jesteś, słuchaj meczu na żywo! - Relacja live tylko u nas!



Były piłkarz AC Milan wskazał, że nie chodzi tylko o to, że nie byłoby gdzie takiego turnieju "wcisnąć" w kalendarzu imprez. - To jest kwestia terminarzy w międzynarodowym futbolu, ale też kwestia tego, że czeka się na dany turniej, jak na swego rodzaju świętość - oświadczył Chorwat w wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport".

JK