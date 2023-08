Lech Poznań od jakiegoś czasu nie potrafi "wyprodukować" sobie bramkarza takiej klasy, jaką bardzo często mają wychowankowie "Kolejorza" odpowiedzialni za grę w ofensywie. Wobec tego klub musi wspomagać się transferami zagranicznych golkiperów, jak Artur Rudko albo dawać szansę doświadczonym polskim bramkarzom, jak Filip Bednarek . Nie zawsze są to jednak dobre wybory.

Bednarek w minionym sezonie grał na przyzwoitym poziomie w PKO Ekstraklasie. Nie był jednak bezbłędny, co szczególnie widać było, gdy Lech występował na arenie europejskiej. Mimo wszelkich wad doświadczonego bramkarza ma on zaufanie u trenera Johna van den Broma i obecny sezon również rozpoczął w pierwszym składzie, co większości fanów Lecha się nie podoba.