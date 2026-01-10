Lech Poznań w żałobie. Zmarł piłkarz, który strzelił siedem goli w meczu

Lech Poznań od blisko ćwierćwiecza gra bez żadnej przerwy w Ekstraklasie, wcześniej miał dwuletnią przerwę na występy na jej zapleczu. Były jednak czasy, gdy występował na trzecim poziomie - spadał tam dwukrotnie w latach 60. Ten okres pamiętają tylko ci najstarsi fani "Kolejorza". Ale i ci młodsi świetnie kojarzą nazwisko Włodzimierza Jakubowskiego, aż do śmierci związanego emocjonalnie z klubem.

A pan Włodzimierz, rocznik '39, był z Lechem związany bardzo długo. Odszedł w sobotę, o czym oficjalnie poinformował klub z Poznania.

Włodzimierz Jakubowski nie żyje. Legenda Lecha Poznań. Miał 86 lat

"Ze smutkiem informujemy, że 10 stycznia zmarł Włodzimierz Jakubowski. Były piłkarz Lecha Poznań, później trener miał 86 lat" - tak swoją informację tytułuje Lech Poznań.

Włodzimierz Jakubowski urodził się tuż po wybuchu drugiej wojny światowej, treningi zaczął na Dębcu w Poznaniu 14 lat później, ówczesny stadion Lecha miał tuż koło swojego domu. Grał w ekipie KKS aż do 1969 roku, z przerwą na występy we Flocie Gdynia (1959-61), jako napastnik. I zaliczył występy w pierwszej, drugiej oraz trzeciej lidze - do której spadał "Kolejorz".

I jedno z tych trzecioligowych spotkań zapisało się w klubowych kronikach - i jest tam do dziś jako nieosiągalne dla innych. 25 kwietnia 1965 roku Jakubowski zdobył bowiem aż siedem bramek w spotkaniu domowym z Vitcovią Witkowo, Lech wygrał aż 9:0. Był typowym "łowcą goli" - bez imponującej techniki, za to "z nosem" w polu karnym.

Gdy kończył już powoli występy w Lechu, zbliżając się do trzydziestki, zdobył też tytuł magistra prawa. Futbol wciąż pociągał go jednak najbardziej. I został przy nim - najpierw w roli grającego trenera w Polonii Poznań, później już na ławce. Do Lecha wrócił w 1980 roku, został asystentem Wojciecha Łazarka w drużynie, która zdobyła dwa mistrzostwa Polski i dwa razy Puchar Polski. A później w latach 1985-86 przez blisko półtora roku samodzielnie prowadził ten zespół, zajął z Lechem czwarte miejsce w lidze. Szkolił jeszcze, bez sukcesów, graczy Stali Mielec, Bałtyku Gdynia i GKS Bełchatów.

Zmarł w sobotę, 14 grudnia skończył 86 lat.

"Zawsze bardzo serdecznie wypowiadał się na temat Lecha Poznań. Jeszcze kilka dni przed śmiercią w rozmowie telefonicznej pozdrawiał całą niebiesko-białą rodzinę Kolejorza" - napisał Lech Poznań.

Włodzimierz Jakubowski miał styczność z legendarnym "Tercetem A-B-C": Anioła, Białas, Czapczyk. Albo z nimi grali, albo trenowali Łukasz Gdak East News

