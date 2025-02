Lech Poznań skrzywdzony w Gdańsku. Nie ma żadnych wątpliwości

Lech z kolei wybrał się na teren drugiej najgorszej ekipy całej ligi, a więc do Gdańska, aby zmierzyć się z tamtejszą Lechią. Goście byli murowanymi faworytami, ale z tej roli się nie wywiązali. Jedynego gola w tym meczu strzelił w 44. minucie Bobcek. To trafienie niesie ze sobą wielkie kontrowersje.

Gol dla Lechii był nielegalny. Lech skrzywdzony w Gdańsku

Według Adama Lyczmańskiego z Canal + Sport sędziowie nie mieli prawa go uznać. - Mamy tutaj przykład na sytuację, gdzie wcale nie trzeba dotknąć piłki, żeby spalić. Mamy zawodnika Lechii na pozycji spalonej, a pozycja spalona sama w sobie nie jest przewinieniem. Ona jest przewinieniem, gdy zawodnik zagra piłkę, lub utrudni jej zagranie - rozpoczął ekspert w programie "Liga Plus Extra".

- Bramkarz Lecha Poznań tej piłki tutaj nie widzi, ponieważ zasłania mu tę piłkę zawodnik, który znajduje się na pozycji spalonej, a wówczas mamy do czynienia ze spalonym. Jest to wpływ na bramkarza poprzez zasłanianie. Moim zdaniem jest to na tyle blisko, że należy to uznać za przewinienie - ocenił stanowczo Lyczmański.