Lech Poznań liże rany po meczach reprezentacji – kto za Salamona i Karlströma?

Lech Poznań ma bardzo liczną kadrę, ale w ostatnich dwunastu dniach została ona uszczuplona aż o ośmiu piłkarzy. Tomasz Kędziora i Bartosz Salamon pojechali na zgrupowanie reprezentacji Polski, Jesper Karlström Szwecji, Nika Kwekweskiri Gruzji, Lubomir Šatka Słowacji, a Jakub Kamiński, Michał Skóraś i Filip Marchwiński - polskiej młodzieżówki. Dla Salamona wyjazd do Szkocji zakończył się bardzo źle - filar defensywy "Kolejorza" doznał kontuzji mięśniowej i przez minimum miesiąc nie zagra. Możliwe nawet, że i dłużej. - Bartek po kontuzji poleciał do Włoch. przeszedł tam serię badań, powstała jakaś diagnoza, a w Poznaniu przechodzi rehabilitację. Rokowania są różne, wszystko zależy od jego organizmu: jak szybko te struktury się zrosną i będzie mógł wejść w jakikolwiek trening. Czy zobaczymy go przed końcem sezonu? Wierzę, że tak, przechodzi bardzo intensywną rehabilitację, to duży wysiłek i wierzę, że na początku maja może być już na boisku - uważa Skorża. W najbliższym czasie Salamona zastąpi zapewne Šatka, a w razie innych wypadków losowych: Tomasz Kędziora.

Reklama

Reprezentacja Nienawiść w Szwecji po porażce w Chorzowie - piłkarze mierzą się z hejtem!

Jesper Karlström zmęczony psychicznie

Innego rodzaju problem Lech ma z Jesperem Karlströmem, który dostał zaskakujące powołanie do reprezentacji Szwecji i zagrał w arcyważnych meczach z Czechami i Polską. W tym drugim spowodował rzut karny, co miało kluczowy wpływ na losy tego spotkania. Po spotkaniu piłkarz był obrażany w mediach społecznościowych przez szwedzkich kibiców, a tamtejsza federacja zainteresowała sprawą prokuraturę. I choć Lech wrzucał do swoich mediów społecznościowych zdjęcia uśmiechniętego Karlströma z czwartkowego treningu, to piłkarz wrócił jednak do Poznania w kiepskiej formie psychicznej. Na dodatek - z lekkim urazem. - Jesper miał bardzo trudne te ostatnie godziny, krótko z nim rozmawiałem, nie widziałem jednak jakiegoś przybicia czy zrezygnowania. Owszem, jest trochę zmęczony fizycznie i psychicznie, ale trudno w tej sytuacji nie być. To było spotkanie o dużą stawkę i jego zespół przegrał, niestety dla Jespera - mówił w czwartek trener Lecha Maciej Skorża. - Zaapelowałem do piłkarzy, by zamknąć już ten rozdział, zapomnieć o nim, bo teraz żyjemy już Lechem Poznań i liczy się tylko temat Śląska - dodaje szkoleniowiec. I choć w czwartek Skorża nie był jeszcze pewne, czy Karlström zagra od początku we Wrocławiu, to raczej było to mało prawdopodobne. Środek pola będą prawdopodobnie tworzyć Radosław Murawski i Pedro Tiba, a przed nimi znajdzie się Joao Amaral.

Wielu reprezentantów z Lecha? Trener nie widzi problemu

Piłka nożna Mundial pogrąży polskie kluby? Tego tempa nie wytrzymają! Dla Lecha dziwne zapewne jest to, że wysyłając aż ośmiu graczy na mecze reprezentacji musi grać już w piątek, czyli w pierwszym możliwym terminie. Wszystkich piłkarzy Skorża miał na zajęciach dopiero w czwartek, nie miał nawet wtedy jeszcze dokładnego raportu medycznego. A już po kilku godzinach zespół wyjechał do Wrocławia. Czy Maciej Skorża żałuje tego, że jego zawodnicy są doceniani i grają w reprezentacjach? - Dwa tygodnie temu rozmawiałem z Bartkiem i Jesperem i widziałem ludzi, którzy wyglądali na bardzo szczęśliwych. Ciężko pracowali na coś, co udało im się osiągnąć. Cieszyłem się razem z nimi i tak do tego podchodzimy. Jesteśmy dużym klubem, z ambicjami bycia klubem europejskim, a w związku z tym musimy się liczyć z podobnymi sytuacjami. I być na nie przygotowani - mówi Skorża. - Dla sztabu trenerskiego to jednak duże wyzwanie, bo zawodnicy są na różnym poziomie zmęczenia i przygotowania taktycznego. Nie będą go jednak wyolbrzymiał, mamy 24 godziny, w piątek jeszcze rozruch i zawodnicy pewnie dojdą do siebie. Ważne, by byli gotowi do walki i nie trzeba było wystawiać kogoś z ryzykiem odnowienia się kontuzji - kończy szkoleniowiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Lecha Maciej Skorża: Atmosfera z tego meczu na długo zostanie w pamięci. WIDEO INTERIA.TV

Artur Sobiech wznowił treningi i doznał kontuzji

Z kadry Lecha na dobre wypadł raczej Artur Sobiech, który po problemach pokoronawirusowych wrócił w poniedziałek do treningu, a już w środę doznał urazu. - To bardzo złe wiadomości, ale na razie nie mogę powiedzieć, jak poważny jest to uraz. Artur ma wyjątkowego pecha, czekamy na dokładną diagnozę - mówił w czwartek Skorża.

Śląsk Wrocław - Lech Poznań: gdzie transmisja?

Mecz Śląsk - Lech w piątek o godz. 20.30, transmisja w Canal+ Sport i Canal+ 4K, relacja na żywo na sport.interia.pl.