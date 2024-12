Lech Poznań bez punktów w Zabrzu. Jan Urban się cieszy, to już jest seria

Po wielkim zwycięstwie z Legią Warszawa w Poznaniu wydawało się, że ówcześni gospodarze właśnie utorowali sobie drogę do odzyskania tytułu mistrza Polski z rąk Jagiellonii Białystok. Dla Lecha problemem jest jednak to, że w tym sezonie, to nie warszawska ekipa jest ich rywalem do walki o mistrzostwo, a Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Tylko te dwie drużyny są w stanie, jak na razie wytrzymać tempo, jakie od początku sezonu narzucił Lech.